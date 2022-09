70 sokkels zitten wellicht los in Sint-Maartenskerk in Kortrijk: "Gevaar voor monument en bezoekers"

Op 28 augustus viel een van de sokkels uit het portaal van de Sint-Maartenskerk in Kortrijk. "Vorig jaar gebeurde dat ook al eens", vertelt schepen van Onroerend Erfgoed Philippe De Coene (Vooruit). "Toen was het enkel steenslag dat naar beneden kwam. Daarna hebben experts aan de voetstukken zitten wrikken, maar er was geen vermoeden dat er iets ernstig aan de hand was. Omdat er nu echt een volledige sokkel naar beneden is gekomen, hebben we het probleem in de diepte onderzocht."