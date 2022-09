Rusland koopt voor miljoenen aan Noord-Koreaanse raketten en kogelhulzen, volgens Amerikaanse inlichtingendienst  

Dat Rusland zich tot Noord-Korea richt voor wapens, is dus een teken dat Moskou wel degelijk de effecten voelt van de Westerse beperkingen op de export van goederen naar Rusland. Daarom reikt het land nu de hand naar autoritaire regimes, die door de westerse wereld verguisd worden. Veel details gaf de Amerikaanse inlichtingendienst niet vrij over de wapendeal. Zo weten we niet over hoeveel wapens het juist gaat, welk soort wapens verhandeld wordt en wanneer de lading zou aankomen. De feiten konden ook nog niet onafhankelijk worden geverifieerd.