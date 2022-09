Schooldirecteur over hoge facturen: "We weten niet of we de zwemlessen nog kunnen aanbieden"

Dus moeten scholen op zoek naar andere inkomsten. "Ik denk aan eetfestijnen, wafelverkopen en taartenslagen. Al ben ik daar persoonlijk geen voorstander van. Het schoolfeest organiseren we sowieso jaarlijks, maar dat feest organiseren we vooral om de ouders beter te leren kennen in een andere context. In principe behoort het verwerven van extra inkomsten zelfs niet tot de taak van een school.”

"Een andere optie is activiteiten dichter bij huis organiseren, ik denk aan een natuurdomein in onze eigen gemeente waar we met de fiets naartoe kunnen. Zo hoeven we geen bus te nemen. Normaal bezoeken we jaarlijks de IJzertoren, maar ook dat moeten we herbekijken. Het vervoer zelf kan misschien ook anders georganiseerd worden, bijvoorbeeld door het inschakelen van de ouders. We weten ook nog niet wat we gaan doen met alle culturele activiteiten zoals de toneelvoorstellingen. En ja, desnoods moeten we bepaalde schooluitstappen gaan schrappen."