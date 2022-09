Planbureau: "Spilindex dit jaar nog twee keer overschreden"

De spilindex zal dit jaar nog twee keer overschreden worden, in oktober en december. Dat voorspelt het Planbureau. Wordt de spilindex in oktober overschreden, dan stijgen in november de sociale uitkeringen en pensioenen met 2 procent, in december volgen de lonen van het overheidspersoneel. Dito voor een overschrijding in december, met dus een stijging in januari en februari.