Stad Brussel wil openbare plaatsen vrouwvriendelijker maken: "Veel meisjes vinden een skatepark intimiderend"

Het skatepark vlak bij het Centraal Station in Brussel is een van de projecten die weerhouden is. "Een skatepark is een eerder mannelijke plek", zegt Dirkx. "Er is geen reden waarom jongens meer skaten dan meisjes, maar in de praktijk is dat wel zo. Voor veel meisjes die willen skaten is een skatepark intimiderend." Aan de hand van workshops zal ZIJkant vzw met een groep tienermeisjes nadenken over hoe zij zich kunnen thuisvoelen in het skatepark. Dit project is het meest concrete: aan het einde van de workshops worden (een deel van de) ideeën ook uitgevoerd.