Gent keurt meerjarenplan goed: Stad moest op zoek naar 81 miljoen euro

"We gaan vooral kijken welke taken we niet meer gaan doen en waar we op termijn minder personeel gaan inzetten", verduidelijkt Coddens. Volgens hem betekent dat niet dat er personeel zijn job verliest. "En er zal begeleiding voorzien worden voor mensen die binnen hun job geheroriënteerd worden." Er komt ook een natuurlijke uitstroom. "Als mensen op pensioen gaan zal gekeken worden of de taak waar ze aan gekoppeld zijn niet, of minder, kan gedaan worden, en gaan we die mensen effectief niet vervangen." Daar bovenop zal een deel van de geplande aanwervingen geschrapt worden, waardoor het geld dat daarvoor voorzien was, kan bespaard worden.

Aan inkomstenzijde voert de stad een zogenaamde sociale taxshift door. Gent verlaagt de algemene personenbelasting, maar verhoogt de onroerende voorheffing. De algemene personenbelasting, een belasting op inkomen, zakt van 6,9 naar 6,5%. De onroerende voorheffing, een belasting op vermogen, stijgt met 175 opcentiemen van 913 naar 1088 opcentiemen. Netto moet dat de stad 23,6 miljoen opleveren. Omdat arbeid minder belast wordt, en vermogen meer, spreekt de stad van een sociale taxshift. Bedrijfsorganisatie Voka reageerde eerder al ontstemd op de verhoging van de onroerende voorheffing. Volgens Voka wordt circa 10 miljoen extra bij de bedrijven gehaald, terwijl de stad eerder al de bedrijfsbelasting had verhoogd en toen had beloofd de onroerende voorheffing ongemoeid te zullen laten.