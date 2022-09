Tongeren maakt inventaris van alle woorden, teksten en beelden die op de stenen van de basiliek gekrast zijn

De restauratie van de toren van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren is volop aan de gang. Zowel aan de buitenzijde, als binnen in de toren, wordt hard gewerkt. Maar er is ook een opvallend project dat deel uitmaakt van deze restauratie: alle woorden, afbeeldingen en teksten die de afgelopen honderden jaren in de stenen gekerfd zijn, worden geïnventariseerd. Schepen van erfgoed Gerard Stassen legt uit: "Het project richt zich op de historische graffiti die doorheen de eeuwen om welke reden dan ook werd gekerfd, gekrast of gesneden in de blokken van de basiliek."