Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA): "Systeem van statiegeld is onvermijdelijk"

"Het wordt erger en erger, het is ongelofelijk wat er allemaal terechtkomt in onze omgeving", zo begon de minister haar betoog aan de tafel van Gert Verhulst op Play4, verwijzend naar het vele afval dat in Vlaanderen naast de vuilbakken belandt. "Wij hebben een netheidsindex die zegt hoe proper Vlaanderen is. In het najaar krijg ik de meest recente cijfers en het staat in de sterren geschreven dat die niet goed gaan zijn."