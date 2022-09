Topzomer voor Vlaams-Brabantse provinciedomeinen: "550.000 bezoekers"

Andere populaire attracties deze zomer waren de roeiboten en pedalo’s in Kessel-Lo (6.200 bezoekers), de mini-cars in Huizingen (16.000 bezoekers, een recordcijfer), de toeristentrein in Huizingen (13.000 bezoekers). In de Halve Maan was de nieuwe ravotburcht-speeltuin een publiekstrekker, terwijl in Kessel-Lo duizenden gezinnen met kinderen de pas geopende natuurlijke waterspeeltuin kwamen ontdekken.