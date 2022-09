Een familiereünie met het kruim van de Europese adel: prinses Maria Laura trouwt met William Isvy, hoe ziet hun "intieme" dag eruit?

De burgerlijke plechtigheid gebeurt in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels. Maria Laura kreeg onderwijs in het Nederlands in het Sint-Jan-Berchmanscollege van Brussel, verhuisde later naar de internationale school St John (Waterloo) waarna ze sinologie (studie van de Chinese taal en cultuur) volgde in Parijs. Ze liep stage in China en Londen waar ze bleef plakken.



Londen blijkt de place to be, want haar toekomstige man William Isvy (30) groeide grotendeels op in Londen en trok naar Montréal (Canada) om zich te verdiepen in financiën. Een passie die blijft: hij werkt nu in Londen in de sector van vermogensbeheer. Wie hoopt een glimp op te vangen van een zoenend koppel op het balkon van het stadhuis is er helaas aan voor de moeite. Een balkonscène staat niet op het programma.