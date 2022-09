Vrouw zwaargewond na ongeval met vuilniswagen in Stabroek: politie klaagt gevaarlijke verkeerssituatie al jaren aan

Aan Laageind in Stabroek is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Op de brug over de A12 is een vuilniswagen in de zijflank van een auto gereden. De bestuurster van de wagen is met levengevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie vraagt al jaren maatregelen voor de gevaarlijke verkeerssituatie op die plaats.