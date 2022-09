Wat is energiedelen en is het dé manier om de hoge prijs op de energiefactuur te drukken?

Door de hoge energieprijzen wordt massaal gezocht naar verschillende (alternatieve) manieren om de energiefactuur te verlagen. Eén van de opties is energiedelen. Wie te veel energie produceert via onder andere zonnepanelen kan zijn overtollige energie verkopen of delen. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat zijn de voorwaarden? En is het dé manier om de prijs op de energiefactuur te drukken?