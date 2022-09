Primeur in Mechels ziekenhuis: intelligente lamp biedt snelle hulp na val

In het Mechelse AZ Sint-Maarten is sinds vandaag een bijzondere lamp in gebruik genomen op de afdeling geriatrie. De zogenaamde Nobi-lamp, gemaakt door het Belgische bedrijf Nobi, waarschuwt de verpleging wanneer een patiënt is gevallen. Een ware innovatie die hoopt om de sterftescijfers na een val drastisch te verlagen.

"Vallen is erg, blijven liggen is nog erger", vertelt Roeland Pelgrims, CEO en mede-oprichter van Nobi. "Wanneer de oudere patiënt langer dan een uur op de grond ligt, dan stijgt de kans op overlijden naar boven de vijftig procent." Het is dus van belang om er snel bij te zijn wanneer een 65+'er valt.