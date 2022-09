Zes nieuwe windturbines ingehuldigd in Retie: hoe goed doen we het eigenlijk op vlak van windenergie?

Aan de E34 in Retie is vandaag een nieuw windpark geopend. De zes windturbines, die er kwamen door een samenwerking van Engie en twee projectontwikkelaars, moet het elektriciteitsverbruik van 17.500 gezinnen dekken. Maar hoeveel elektriciteit winnen we in ons land intussen uit windenergie? En hoe goed doen we het in vergelijking met andere Europese landen?