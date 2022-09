Ziekenhuis AZ Alma in Eeklo test handschoen uit die symptomen van multiple sclerose nabootst

"De handschoen is gebaseerd op virtuele realiteit", legt Dr Danny Decoo uit. "De handschoen bootst de gevoelsstoornissen en de stramheid van de handspieren na, zoals mensen met MS die ervaren. Men gaat bijvoorbeeld een plantje water laten geven. Met de handschoen voel je dat dat allemaal niet zo evident is. Alle fijne bewegingen verlopen moeilijker. Het water zal dan bijvoorbeeld naast in plaats van in het plantenpotje lopen." De handschoen wordt gecombineerd met een virtuele bril. Op die manier kunnen partners en vrijwilligers, die geen ervaring hebben met MS, ervaren hoe het is om met een gevoels- en gezichtsstoornis zaken uit te voeren.