Droom van Tristan (8) uit Nieuwpoort komt uit via Make-A-Wish: "Papa betrapt bij auto-inbraak en in de cel gegooid"

Om 10 uur stipt werd de 8-jarige Tristan uit Nieuwpoort thuis aan de voordeur opgehaald door een indrukwekkend politie-escorte: drie motards en een politiecombi. “Het is de droom van de jongen, die later politieagent wil worden”, legt de woordvoerster van de politiezone Westkust, Hélène Ingels, uit. “Hij kreeg een rondleiding in ons centraal politiehuis door twee inspecteurs en onze politiehond.” Een onvergetelijke dag dus voor Tristan. “We eindigden de dag in ons Real Time Intelligence Center, waar het drone-team beelden opnam van een inbreker in een auto op de parking van het commissariaat. Samen met het Snelle Respons Team kon Tristan de dief inrekenen en in de boeien te slaan. Het was voor hem een verrassing dat zijn eigen papa de dief bleek te zijn."