Balta Rugs sluit fabriek in Avelgem: helft van de werknemers kan in andere vestigingen terecht

Her personeel reageert verbaasd op de beslissing. "Het is toch wel een bom die bij ons valt", zegt Yrida Decroubele van de socialistische vakbond. "Toen we uitgenodigd werden voor een bijzondere ondernemingsraad, hadden we wel iets verwacht. Maar we dachten eerder dat ze enkel de garenafdeling gingen sluiten. Sinds maart is daar al veel werkloosheid en waren er zelfs periodes waarop de afdeling volledig stil lag. Dat ze de hele fabriek in Avelgem gingen sluiten, dat hadden we niet zien aankomen."