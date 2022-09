Luikse onderzoekers ontdekken mogelijk bewoonbare superaarde met SPECULOOS

De eerste ontdekte planeet, die de naam LP 890-9b (of TOI-4306b) kreeg, werd aanvankelijk geïdentificeerd door de ruimtetelescoop Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) van NASA. Die ruimtetelescoop zoekt naar exoplaneten die rond nabije sterren draaien. LP 890-9b is ongeveer 30 procent groter dan de aarde en kan in slechts 2,7 dagen volledig de baan rond zijn ster afleggen.

"TESS zoekt naar exoplaneten met de overgangsmethode", legt onderzoeker Laetitia Delrez (ULiège) uit in een persbericht. "De ruimtetelescoop houdt tegelijkertijd de helderheid van duizenden sterren in de gaten voor minutieuze veranderingen die zouden kunnen worden veroorzaakt doordat er een planeet voor passeert."

Een grafische voorstelling van TESS: