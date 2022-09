Belgische staat veroordeeld omdat ze zich ten onrechte moeide met de Moslimexecutieve

De vroegere voorzitter stapte wel naar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. En die geeft hem nu gelijk. Volgens de rechtbank kan de informatie van de Staatsveiligheid niet als bewijs gelden, zolang er geen duidelijkheid is over de bron of de afkomst van de informatie. Het rapport kan in dat geval alleen gelden als anonieme inlichtingen die geen enkele bewijswaarde hebben, vindt de rechtbank. Het feit dat minister Van Quickenborne aanstuurde op het ontslag van de man, is volgens de rechtbank een ongegronde en veel te zware inbreuk op de vrijheid van religie en van vereniging. Daarom veroordeelt ze de Belgische staat om 5.000 euro te betalen.