Kwetsbare spin gevonden in Antwerpen: “Komt normaal op zandgronden voor”

In de stad Antwerpen is een kwetsbare spin ontdekt die normaal niet in steden voorkomt. Het gaat om de Bermkogelspin. “Normaal leeft hij enkel op zandgronden, zoals in de Kempen bijvoorbeeld”, vertelt Antwerps spinnenkenner Koen Van Keer. De Bermkogelspin is de 251ste spinnensoort die in de stad Antwerpen ontdekt is.