Onweer treft zuiden van West-Vlaanderen: heftruck in Menen en elektriciteitskast in Gullegem vatten vuur

Op de hoek van de Hemelhofweg en Bergelen in Gullegem sloeg de bliksem 's avonds plots in op een elektriciteitskastje en –kabel aan de zijkant van een huis. Het elektriciteitskastje vatte vuur, de kabel was afgeknapt en op straat gevallen. De brandweer van de zone Fluvia zorgde al snel dat het vuur geblust kon worden. Netwerkbeheerder Fluvius zorgde voor herstelling van de elektriciteit.

Ongeveer op hetzelfde ogenblik zorgde een felle rukwind er in de Steenovenstraat in Kuurne voor dat een deel van een stelling aan een woning in verbouwing op straat viel. De brandweer zette die opnieuw recht en de aannemer kon verwittigd worden. De felle regenbuien zorgden voor een beperkte wateroverlast. In Ingelmunster liep de garage van een huis onder water.