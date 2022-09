DJ Icon (18) uit Sint-Lievens-Houtem draait hoog in de lucht muziek vanuit een paramotor

Normaal gezien heeft een DJ publiek nodig dat hem of haar energie geeft, maar daar hoog in de lucht was dat niet het geval natuurlijk. De piloot was het enige live publiek dat kon reageren op een remix van een nummer zoals "Pump Up The Jam": "Hij leidde alles in goede banen", zegt Brahim dankbaar.

Bekijk hieronder beelden van zijn Youtube-kanaal: