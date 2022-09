Burgemeesters van Mechelen en Willebroek vragen meer steun om drugscriminaliteit aan te pakken

De burgemeesters van Mechelen en Willebroek zijn ongerust. "Afgelopen weekend hebben we 600 kilo cocaïne gevonden in een huis in Willebroek", zegt Alexander Vandersmissen (Open Vld), de burgemeester van Mechelen. "We zijn bezorgd, want het gaat om gigantische hoeveelheden. We vrezen dat de drugsproblematiek van de stad Antwerpen zich verspreidt naar de rand."