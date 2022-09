Celstraf voor 38-jarige kapster die bewoners van Gents rusthuis bestal

Drie keer per week kwam de vrouw langs bij de bewoners van het woonzorgcentrum Leiehome in Drongen. De bewoners ontvingen de 38-jarige kapster uit Zelzate in hun kamer en waren zich initieel van geen kwaad bewust. In het najaar van 2021 kwamen de eerste signalen dat iets niet pluis was: kleine sommen geld waren plots verdwenen van de kamers, oorbellen en kettingen bleken spoorloos.