Chimpansees gebruiken bomen als drum om hun handtekeningen en boodschappen door de jungle te sturen

Onderzoekers hebben de Waibira-groep van chimpansees gevolgd in het Budongo-woud in het westen van Oeganda en het getrommel van zeven mannetjes vastgelegd en geanalyseerd. Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van de Schotse University of St Andrews, wat meteen verklaart waarom sommige chimpansees de naam hebben gekregen van single malt whisky's zoals Talisker en Ila - naar Caol Ila.

Het is al langer geweten dat chimpansees bomen als trommel gebruiken. "Maar uit deze studie hebben we begrepen dat ze hun eigen stijl gebruiken als ze contact willen maken met andere individuen terwijl ze door het woud trekken, alleen of in een klein groepje", zei doctor Catherine Hobaiter, de senior auteur van de studie.

"We konden vaak herkennen wie er aan het drummen was als we ze hoorden en het was een fantastische manier om de verschillende chimpansees waarnaar we op zoek waren, terug te vinden. Dus als wij dat konden, waren we er zeker van dat zij dat ook konden. Het is heerlijk om eindelijk te tonen hoe dat in zijn werk gaat."

Fascinerend is dat niet alle roffels die 'handtekening' lijken te bevatten - enkel de roffels die gemaakt worden tijdens het rondtrekken en niet de roffels die ze maken als 'vertoon' om de vrouwtjes te imponeren - wat suggereert dat de chimpsansees controle hebben over het al dan niet bekendmaken van hun identiteit en hun positie. "Ze hebben de opmerkelijke flexibiliteit dat ze hun identiteit en hun stijl kunnen tot uitdrukking brengen, maar ook dat ze die kunnen verbergen", zei Hobaiter.