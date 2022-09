Van dubbele facturen tot meterstanden die niet kloppen: enorme stijging energieklachten, vooral door nieuwe software

"Er is heel wat angst, onzekerheid en frustratie", zegt energieombudspersoon Eric Houtman. "Zeker in deze ongeziene energiecrisis en dus bovenop de vragen over prijstransparantie van (variabele) energiecontracten en de indexatieparameters."

Volgens Houtman variëren de complicaties door de gebreken van het systeem. Zo maakt een laattijdige of zelfs nog steeds afwezige jaarlijkse eindafrekening door een leverancierswissel of verhuis (al dan niet met een correcte overname van de meterstanden) deel uit van 10,7 procent van de reeds ontvangen klachten in 2022, ofwel 1.876 klachten in totaal tot nu toe. Een enorme stijging tegenover de 544 klachten van vorig jaar.