De Obama's hangen in het Witte Huis, met enkele jaren vertraging

Doorgaans hoeft een ex-president niet zo lang te wachten vooraleer zijn portret in één van de gangen of kamers van het Witte Huis wordt opgehangen. Traditioneel gebeurt dat al tijdens de ambtstermijn van zijn onmiddellijke opvolger. Maar onder Donald Trump gebeurde dat niet. Tussen Trump en de Obama's boterde het allerminst, noch op politiek vlak, noch in de persoonlijke relaties. Trump had - lang voor hij zelf kandidaat was voor het hoogste ambt - openlijk twijfels gezaaid over Obama's geboorteland, en dus over de rechtmatigheid van zijn presidentschap (een president moet in de VS geboren zijn).

Joe Biden daarentegen kent Barack Obama maar al te goed; hij was acht jaar lang zijn vicepresident. Dat zorgde voor een stevige politieke samenwerking, maar ook voor een hechte vriendschap die soms met een knipoog als een bromance werd omschreven. Tijdens die periode verloor Biden zijn zoon Beau aan kanker. In de portretceremonie herinnerde hij Obama, dankbaar, aan de steun die hij toen van hem gekregen had.

Intussen rijst de vraag of en wanneer Donald Trump, als voormalig president, een portret zal krijgen in het Witte Huis. Het is niet duidelijk of daarover al contacten zijn gelegd, maar het is hoe dan ook weinig waarschijnlijk dat een dergelijke ceremonie kan plaatsvinden met Biden als president. Trump zelf erkent Joe Biden niet als president en Biden noemde de radicale aanhangers van Trumps Make America Great Again-beweging een bedreiging voor de democratie.