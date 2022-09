Steeds meer details over huiszoeking: oud-president Trump nam geheime informatie over buitenlandse kernmacht mee naar huis

In het kader van dat onderzoek had Trump in januari al 15 dozen met documenten overgedragen aan het National Archive, maar toch zag de FBI reden genoeg om nog een huiszoeking uit te voeren in zijn privéwoning op Mar-a-Lago. Daarbij werden begin augustus nog eens twintig dozen met meer dan 11.000 overheidsdocumenten gevonden. Die lagen zowel in dozen in een opslagruimte als in het persoonlijke kantoor van de oud-president.