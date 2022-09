Douane doekt illegale sigarettenfabriek op in Wetteren

Gisteren hield de Douane een nationale actiedag tegen namaaksigaretten. Met de hulp van de internationale politiedienst Europol, lokale en federale politie waren er huiszoekingen op 11 plaatsen in Vlaanderen en Wallonië.

In Wetteren werd een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt, die nog in opbouw was. Het zou een belangrijke productieplaats geworden zijn, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën: “Er stonden een productielijn en een verpakkingslijn. En in het magazijn waren er slaapruimtes voor maar liefst 36 arbeiders. Doordat de fabriek nog in opbouw was, vond er nog geen productie van sigaretten plaats. Een streep door de rekening van de smokkelaars.”