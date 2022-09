Europese Centrale Bank beslist straks over nieuwe renteverhoging: zo kan jij die voelen in je portemonnee

Die vraag kunnen we met één woord beantwoorden: inflatie (ofwel prijsstijgingen). Iedereen zal al gemerkt hebben dat het leven duurder is geworden. De inflatie staat in Europa op 9 procent, dat is historisch hoog. Wat je vorig jaar nog met 100 euro kon kopen, kost je vandaag 109 euro.

Op korte termijn heeft de beslissing van de ECB géén impact op de inflatie, maar dat verandert wel op de middellange termijn. "Op die middellange termijn kan je de inflatieverwachting wel wat gaan sturen. Je kan vermijden dat er extreme loon-prijsspiralen (wanneer prijzen en lonen elkaar steeds meer gaan opjagen red.) gaan ontstaan", zegt Dewachter.

Door investeren en lenen duurder te maken, probeert de ECB de economie wat af te koelen. De ECB is normaal gezien tevreden met een inflatiepeil rond 2 procent. Daar zitten we dus heel ver boven. Hoog tijd om in te grijpen, want een beetje inflatie is goed en een uiting van economische groei, maar trop is te veel.