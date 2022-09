Huishoudens in geldnood door hoge energieprijzen moeten tijdelijk alleen rente op lening betalen

Huishoudens die in geldnood komen door de hoge energieprijzen, zullen tijdelijk alleen de rente moeten betalen op hun woonkrediet. De afbetaling van het geleende geld wordt dus even gepauzeerd. Hoelang de maatregel van kracht zal zijn, is nog onduidelijk, maar de banken willen zo de getroffen mensen alvast de moeilijke wintermaanden helpen doorstaan.