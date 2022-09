VRT haalt documentaire "FIRE" offline, deelnemer betrokken bij Russisch piramidespel

Economieprofessor Pascal Paepen (KU Leuven) liet in Humo zijn vermoeden optekenen dat W. het slachtoffer was van oplichters: “Ik heb medelijden met hem, want waarschijnlijk beseft hij zelf niet waar hij in verzeild is geraakt. Het is erg dat de openbare omroep hem misbruikt voor een programma. Hij heeft begeleiding nodig, geen podium. [...] Ik vrees dat W. al zijn geld kwijt is, maar hij heeft het zelf nog niet door. Hij is het slachtoffer, niet de winnaar.”



Aan Humo liet W. weten dat het tradingprogramma waarmee hij zijn geld verdient, The Future Trade (TFT) heet. Maar dat platform staat algemeen bekend als een illegaal piramidespel van Russische oplichters.



The Future Trade belooft haar "investeerders" grote winsten via bepaalde beleggingen in buitenlandse valuta en cryptomunten. Maar in werkelijkheid is er van beleggingen waarschijnlijk geen sprake. Eventuele uitbetaalde winsten worden geput uit de inleg van nieuwe aangetrokken investeerders.