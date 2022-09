Geen megafusie tusen Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem, wel "intensievere samenwerking"

Toch is een fusie in de toekomst niet uitgesloten, zegt burgemeester De Meulemeester van Oudenaarde. "We gaan daarop verder werken. In elk geval gaan we nu binnen de politiezone van onze vier gemeenten en binnen de referentieregio Vlaamse Ardennen al het mogelijke doen om die intensievere samenwerking tot stand te brengen." De Meulemeester denkt bijvoorbeeld aan samenwerkingen op het vlak van openbare werken of informatica.