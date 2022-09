Gents kunstencentrum VIERNULVIER laat mensen kiezen hoeveel ze betalen voor hun toegangsticket

“Mensen hebben het moeilijk om hun energiefacturen te betalen. Daarom wordt er al snel bespaard, ook op cultuurtickets”, zegt Elisah Vandaele van VIERNULVIER. “Daarom introduceren we het ‘Pay As You Can’-principe voor een deel van ons podiumaanbod. We gaan verschillende prijzen aanbieden, zodat mensen zelf een prijs kunnen kiezen om naar een voorstelling te komen.”

Er komen drie prijzen, waaruit bezoekers kunnen kiezen. De basisprijs, die in normale omstandigheden gevraagd zou worden, een lagere én een hogere prijs. “We gaan uit van het solidariteitsprincipe: wie kan, betaalt meer, wie niet kan, betaalt minder, legt Vandaele uit. “Daardoor wil VIERNULVIER het toegankelijk houden voor iedereen.”