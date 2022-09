Google Maps lanceert milieuvriendelijke routes in België: "Minder brandstofuitstoot, goedkoper en beter voor het milieu"

Vanaf vandaag toont Google Maps naast de snelste routes van A naar B, ook het meest brandstof- of energiebesparende traject. Op die manier kunnen gebruikers gemakkelijk twee mogelijke trajecten vergelijken op basis van brandstof, energie of tijd. Het energiebesparende traject is vaak trager, maar wel beter voor het milieu en de portemonnee.

De functie bestaat al sinds eind vorig jaar in de Verenigde Staten en in Canada en sinds kort ook in Duitsland, maar vandaag start de uitrol in 40 andere Europese landen, waaronder België. De uitrol in België start vandaag en kan tot enkele weken duren, "maar vandaag zullen er al mensen zijn in België die de functie kunnen gebruiken", bevestigt Michiel Sallaets, woordvoerder van Google België en Luxemburg.