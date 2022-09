Graven zeventiende-eeuwse Nederlandse walvisvaarders op Spitsbergen dreigen te rotten door klimaatopwarming

Een noodopgraving van de graven die als eerste in zee dreigen te belanden heeft volgens Loonen nu al bijna geen nut meer: "Die zijn al kapot", klinkt het teleurgesteld. "Wat we nu van plan zijn, is teruggaan naar Spitsbergen en nog een paar keer de permafrost opmeten om precies te weten wat daarmee aan de hand is. We overleggen ondertussen ook met de gouverneur van Spitsbergen over hoe we hier moeten mee omgaan. Het is bijna een ethische discussie", besluit Loonen.