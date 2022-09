Gezondheidscampus BioVille in Diepenbeek krijgt nieuwe vleugel: "We hopen zo extra bedrijven aan te trekken"

De uitbreiding van BioVille kadert in het masterplan om een health campus op te bouwen in Diepenbeek, want steeds meer mensen vinden een job in de zorg. "1 op de 5 Limburgers werkt rechtstreeks of onrechtstreeks in de gezondheids- en zorgsector", zegt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput (CD&V). "Als we de jobs van de toekomst niet willen missen moeten we innoveren in de gezondheidssector in Limburg. Deze nieuwe vleugel zal dus een belangrijke rol spelen om nieuwe jobs te verankeren in deze regio."