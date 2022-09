Hoge Gezondheidsraad beveelt vaccin tegen zona aan voor iedereen vanaf 60 jaar

Het gaat om het vaccin Shingrix van farmabedrijf GlaxoSmithKline (GSK) dat in 2 dosissen wordt toegediend met minstens twee maanden tussentijd. Het vaccin wordt in België niet terugbetaald en kost ongeveer 170 euro per dosis.

De HRG erkent dat het vaccin vandaag duur is en stelt daarom voor om rekening te houden met studies over de kosteneffectiviteit van het vaccin en met de resultaten van een evaluatie door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Die evaluatie is nog lopende en de resultaten worden later dit jaar verwacht.