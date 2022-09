Huurders in de problemen door stijgende energiefacturen: "Waar gaat dit eindigen?"

Er zijn goede redenen om de indexering niet volledig te blokkeren. "Het idee van een verhuurder is iemand met veel eigendommen, een grootgrondbezitter. In Vlaanderen is dat zeer typisch niet het geval. Verhuurders hebben hier een of twee woningen, meestal geërfd, soms ook gekocht na jarenlang te sparen en een belegging te doen. Daar moeten we rekening mee houden. Daarnaast is er ook een aanbodprobleem. We moeten mensen nog kunnen overtuigen om hun woning te huur aan te bieden, want daar hebben we een tekort aan."

De Vlaamse regering bekijkt of ze het eventueel kan koppelen aan renovatie en energiezuinigheid, "maar dat wordt nog allemaal doorgepraat. We gaan sowieso moeten kijken naar algemene maatregelen. Dit is een onderdeel van hoe we in de toekomst op lange termijn een oplossing kunnen bieden om de crisis door te komen. Dit is niet het enige wat we bekijken."