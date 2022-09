Illustrators fleuren schoolkaften van kinderen op in Bilzen

Nick Claes is een van de illustrators die deze namiddag de boekenkaften van de kinderen opfleurt. "Ik tekende vroeger ook altijd op mijn kaftpapier, want zo van dat bruin papier is toch maar saai", zegt Claes. "Het is vandaag wel een leuke uitdaging voor mij, want normaal gezien teken ik altijd met de computer. Het gaat dus even wennen zijn om terug zoals vroeger met een potlood in de hand te werken. Ik kijk in ieder geval wel uit naar de ideeën van de kinderen, want zij hebben vaak de wildste fantasieën. Hopelijk kan ik al hun ideeën tekenen vanuit de losse pols."