In De Haan start onderzoek naar haalbaarheid om Rijksweg ondergronds te brengen aan tramstationnetje

In De Haan wordt al jaren geopperd om een deel van de Nieuwe Rijksweg ondergronds te brengen ter hoogte van het historische tramstationnetje. Maar door discussies werden er in het dossier geen concrete stappen genomen. Daar komt nu verandering in. De gemeente, de provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Wegen en Verkeer zijn akkoord om een studie te laten uitvoeren. Die moet aantonen of de plannen technisch haalbaar zijn.