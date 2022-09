Infrabel onderzoekt verkeerssituatie aan Lierse spooroverweg die gemiddeld 204 keer per dag sluit

De verkeerssituatie aan de spoorwegovergang op Lispersteenweg is al jaren een doorn in het oog van het stadsbestuur en pendelaars. Omdat de Lispersteenweg een drukke invalsweg is in het noorden van de stad, staan er geregeld erg veel mensen te wachten voor gesloten slagbomen.

"De stad wacht al jaren op een oplossing", zegt schepen voor mobiliteit Bert Wollants (N-VA), en hij hoopt dat die er nu snel kan komen. "We willen daar vooral de druk op de ketel houden zodat de situatie niet nog achteruit gaat. Je moet immers eerst de studie doen en nadien ook nog effectief ingrepen plannen", aldus Wollants. "En dat terwijl de Antwerpse haven plant om tegen 2030 het goederentransport per trein te verdubbelen. Dat betekent dat we actie moeten ondernemen."

Voor de overweg op Lisp kondigde minister Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) aan dat vanaf dit najaar een mobiliteitsstudie zal worden uitgevoerd gedurende ongeveer 2 jaar. Daaruit moeten dan conclusies worden getrokken over de verdere aanpak van de overweg.