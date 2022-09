INTEGRAAL: Lees hier alle reacties op de "Pano"-reportage "Bouwpromotor baas?" 

"Deze zomer kreeg ik de vraag voor een interview over de ontwikkelingen op de Oostendse Oosteroever. Ik verwees door naar bevoegd schepen Kurt Claeys, een partijgenoot, die de journalist in kwestie uitvoerig te woord stond. Als burgemeester wil ik dat het stadsbestuur van Oostende een collegiaal team is waarin eenieder eigen specialiteiten heeft en wij respect hebben voor elkaars bevoegdheden. Zo willen we onze stad doen groeien in al haar facetten.

Oostende is een toeristische stad met een enorme dynamiek. Op een oppervlakte van zo’n 40 km² – waarmee Oostende de kleinste centrumstad is – hebben we een haven, een luchthaven, een (eind)station, een snelweg, een tramverbinding … Zowat de helft van de oppervlakte wordt ingenomen voor logistieke doeleinden, 15% kent een woonfunctie. Dat laatste is een van de grote uitdagingen voor onze stad. Met een verouderd woonpatrimonium en behoorlijk hoge armoedecijfers, is kwalitatief wonen een prioriteit in ons bestuursakkoord. We screenen panden en pakken huisjesmelkers streng aan. We ondersteunen grondige renovatie via ons Energiehuis. We juichen nieuwe woonprojecten toe.

Hoogbouw is een cruciaal element in onze oplossingen voor Oostende. Zo kunnen we mensen kwaliteitsvol laten samenleven op een kleine oppervlakte. Zo creëren we betere, energiezuinigere woningen. Zo is er meer plaats voor open ruimte en groen, en minder verharding. Tot slot zorgen de extra woongelegenheden voor extra inkomsten, die we dan weer kunnen inzetten om armoede te bestrijden.

Het project Oosteroever maakt deel uit van onze totaalvisie op stadsontwikkeling en wonen. Net zoals de projecten aan het station, rond de Wellingtonsite, aan het voetbalstadion en de basketbalarena, de voormalige site Sint Jozef, enzovoort. Voor alle projecten verlopen de procedures in alle openheid en transparantie en volgens de wettelijke procedures. Met alle projectontwikkelaars tracht ik een constructieve en positieve relatie te onderhouden. Dat doe ik openlijk, ik zie geen enkele reden om dat te verbergen. Het is belangrijk om als stadsbestuur te praten en te overleggen met projectontwikkelaars. Die contacten zijn erg waardevol, net als die met verenigingen, belangengroepen, vakbonden, werkgeversorganisaties …

Als burgemeester sta ik sinds 2019 samen met een sterk team aan het roer van Oostende. Bij beleidskeuzes hebben we één doel voor ogen: een mooie toekomst voor onze inwoners."