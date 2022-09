Internationaal Atoomenergieagentschap kan niet garanderen dat Iraans kernprogramma "uitsluitend vreedzaam" is

Voormalig Amerikaans president Donald Trump trok zich eenzijdig uit het nucleair akkoord terug, waardoor Teheran zich niet langer gebonden voelde door de beperkingen. Onder Trumps opvolger, de Amerikaanse president Joe Biden, werden de onderhandelingen om het akkoord nieuw leven in te blazen opnieuw opgestart. Maar de onderhandelingen lijken in het slop te zitten. Zo schrijft de zustersite van The Times of Israel dat de onderhandelingen over een nieuwe nucleaire deal tussen Iran en de wereldmachten voorlopig niet meer op de tafel ligt.



In de overeenkomst wou de VS een aantal sancties tegen Iran opheffen in ruil voor het beperken van de mogelijkheid van Teheran om ​​kernwapens te bouwen. Begin vorige maand stuurden EU-functionarissen de definitieve tekst van de nieuwe overeenkomst naar de VS en Iran. Daarna pleegden Iran en de VS overleg over knelpunten van de tekst, maar zonder succes. Een van de grote struikelblokken blijkt de IAEA-monitoring. Zo weigeren de Iraniërs dat het agentschap haar activiteiten zou mogen voortzetten, maar de Amerikanen bleven dit net benadrukken. Nu lijkt een deal voorlopig niet meer op de agenda te staan.