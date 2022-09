Jongen (15) uit Tienen in elkaar geslagen en beelden online gezet door daders, vader getuigt: "Dit is crapuleus"

Maurice Malcorps, de vader van het slachtoffer, is zwaar aangedaan. "Het is gewoon crapuleus wat er gebeurd is", zegt hij. "Ze hebben hem in het gezicht geschopt en geslagen. Zelfs toen hij smeekte om te stoppen, bleven ze hem belagen. Zo'n zinloos geweld kan niet door de beugel. De daders wilden zijn gsm, pet en step ook nog afpakken, maar gelukkig is hij kunnen vluchten", gaat Maurice verder. "Dat is zijn redding geweest."