Kind en Taal stopt met taaltraining kansarme kinderen in Limburg  

De vzw is actief in 13 Limburgse gemeenten. "Het is jammer dat de taalbaden voor gezinnen daar nu verdwijnen", gaat Lambrechts verder. "Mogelijk zullen de mijngemeenten aan tafel gaan zitten om een alternatief uit te werken op eigen initiatief, maar dat is nog koffiedik kijken. Want de gemeentebesturen hebben het momenteel ook financieel moeilijk en zullen ook keuzes moeten maken."

Ook de provincie Limburg organiseert taalbaden, op scholen. Die blijven wel bestaan.