Kinder- en jeugdpsychiatrie De Korbeel en De Patio in Kortrijk hebben gloednieuw gebouw

De Korbeel werd in 1974 als eerste kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis erkend in Vlaanderen. In 2007 kwam de forensisch jeugdpsychiatrische eenheid De Patio erbij, ook als eerste in Vlaanderen. Elk kind of elke jongere met psychische moeilijkheden zoals autisme, depressie, psychose of andere problematieken kan terecht in De Korbeel. De Patio is een forensisch jeugdpsychiatrische afdeling waar jongens tussen 12 en 18 jaar behandeld worden die onder toezicht staan van een jeugdrechter.