Merksplas en Hoogstraten zetten 200-jarig bestaan van kolonies letterlijk in de verf met 20 geschilderde landlopers

De landloperskolonies zijn sinds 1993 afgeschaft, en het gebied is nu populair bij wandelaars. Die kunnen nu op zoek gaan naar de geschilderde landlopers. Er zijn in totaal 20 kleine figuren te vinden, 10 in Merksplas en 10 in Hoogstraten. De meesten zijn geschilderd langs de Landlopersroute. "We hebben niet enkel figuren in de kolonies zelf geplaatst, maar ook in het centrum. Zo leren de mensen ook de rest van het grondgebied kennen", vertelt Quirynen.