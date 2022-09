Letse marine vindt wrakstukken en lichaamsresten na ongeluk met privéjet in Baltische Zee

Duitse media konden al snel bevestigden dat de Cessna eigendom was van een steenrijke Duitse familie. Het volledige gezin zou aan boord geweest zijn toen het vliegtuigje neerstortte in de Baltische Zee. Het gaat om Peter Griesemann (72), hoofd van het ingenieursbureau Griesemann Gruppe. Ook zijn 68-jarige echtgenote, hun 26-jarige dochter en haar 27-jarige vriend zouden in het toestel gezeten hebben. De familie was ook actief in het carnavalsleven in Keulen.

De Letse marine startte een grote zoekoperatie in de Baltische Zee met schepen en onderwaterrobots, in de hoop om het vliegtuig en eventuele slachtoffers of overlevenden terug te vinden. Gisteren troffen de reddingsteams brokstukken en menselijke lichaamsdelen aan. "Restanten van menselijke lichamen waarvan we geloven dat die verband houden met het ongeluk", zo bevestigde Peteris Subbota, het hoofd van de militaire zoek- en reddingsdienst van de marine, aan het persagentschap AP. Liva Veita, de woordvoerster van de Letse marine, zegt bij AFP dat "elf wrakstukken teruggevonden zijn, waarbij fragmenten van vliegtuigstoelen en mogelijke bagage zoals schoenen."

Alles werd overgebracht naar de haven van de Letse havenstad Ventspils en daar overgedragen aan de politie, die een strafrechtelijk onderzoek geopend heeft.