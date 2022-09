Burgers klagen "slapping" aan door bouwpromotoren in Leuven: "Ze eisten 100.000 euro schadevergoeding omdat we tegen hen ingingen"

Volgens de burgers gaat het om een geval van “slapping”. Dat is een afkorting voor Strategic Lawsuit Against Public Participation, een dagvaarding die kritiek van burgers moet doen verstommen. Door de dagvaarding kwam het tot een uitspraak voor de rechtbank van eerste aanleg in april 2021. Die gaf de ontwikkelaar ongelijk, en de schadeclaim moest niet worden betaald.



Maar daarmee was het conflict rond de Hertogensite nog niet beslecht. Voor hardliners als Thewissen was het een reden om nog verdere bezwaren in te dienen, maar andere leden van het Leuvens Historisch Genootschap waren het daar niet mee eens. “De meerderheid van de raad van bestuur besliste: we stoppen ermee en we stoppen met verdere procedures.” Het kwam tot een zogenoemde “dading” met Resiterra, waarbij de burgers afzagen van verdere stappen in ruil voor enkele tegemoetkomingen. Daarover geldt nu een geheimhoudingsclausule.